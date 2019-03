Josetty Hurtado llama "pobre" y "fracasado" a usuario que la criticó en Instagram

Josetty Hurtado se alista para recibir el verano y mostró sus encantos en su reciente publicación de Instagram. La hija de Andrés Hurtado fue criticada por algunos 'haters' debido al "supuesto" uso excesivo de Photoshop en sus imágenes de redes sociales.

"Preparándome para el verano en Los Angeles. ¡Tres meses comiendo lo mismo! Estoy en el día 9 y todos los días estoy compartiendo mis blogs, para demostrarles una vez más, en estos 4 años, que sin dieta no hay nada", se lee la primera parte del extenso mensaje que acompañó a una fotografía que ha sido blanco de halagos y críticas.

En la fotografía se puede ver a Josetty Hurtado con un look similar al que usó Jennifer Lopez en su videoclip de 'El anillo'. La modelo de cosméticos hizo eco luego de publicación en Instagram, donde suele difundir tutoriales de maquillaje y de sus cambios físicos que ha tenido durante los últimas fechas.

"Puedes ir al gym muchas horas todos los días y mantener una vida saludable, pero si ajustas tu dieta no llegarás a los resultados que deseas. Yo tengo mi cuerpo de invierno, aquel en que me mantengo saludable y curvilínea, y mi cuerpo de verano en donde ajusto mi dieta, me seco toda y deseo que mis músculos se marquen más, mira mi proceso día a día de 3 meses en YouTube: The Body Nation", acotó la modelo de cosméticos y 'chica fitness'.

En otro momento, la modelo tuvo diversos comentarios que criticaron el uso de Photoshop, así como muchos halagos en la sección de comentarios de Instagram.

" ¡Por Dios! No exageres con el Photoshop, ni Jennifer Lopez luce tan espectacular", "Photoshop debe denunciarte por abusar de su uso", "Buenas curvas, ¿quién es su cirujano? Quiero tener tu cuerpo, recomiéndamelo ps amix", "Qué hermosa estás(...) Te sigo porque eres un ejemplo a seguir", "Con esos anillos pareces la reina de 'Blanca Nieves y el cazador'", se aprecian algunos textos.

Sin embargo, un usuario filtró una imagen de la respuesta que le dio Josetty Hurtado por haberla criticado por el uso de algún programa de edición en su reciente imagen de Instagram.

Luego que su padre Andrés Hurtado revelará que se había sometido a cirugía con el doctor que atendió a Kim Kardashian, diversos usuarios creen que su hija también pasó por el quirófano.

Josetty Hurtado y su secreto para mantener cuerpo de "invierno" y "verano"