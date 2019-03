Leiva sobre agresión a Domingo Pérez: "Inaceptable que un fiscal sea atacado"

Luego que el fiscal José Domingo Pérez fue agredido por parte de simpatizantes de Keiko Fujimori, la periodista Milagros Leiva mostró su indignación con un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

La presentadora de 'ATV Noticias, edición matinal' cuestionó a los fujimoristas por su comportamiento violento, pese a la presencia de la prensa reunida en el lugar de los hechos.

"Es inaceptable que un fiscal sea atacado a la salida de un penal. Si no estás de acuerdo con lo que hace le ganas en los tribunales, pero no a botellazos. Según fujimoristas el fiscal Pérez ha cometido excesos, ¿pero que han hecho los fujimoristas hoy? La violencia no trae nada bueno", expresó Milagros Leiva.

Ante este mensaje de Milagros Leiva, los tuiteros no dudaron en pronunciarse en la sección comentarios para opinar sobre agresión a Domingo Pérez: "son una banda criminales", "los delincuentes jamás van a actuar como gente loable", "no se puede esperar nada bueno de los simpatizantes de la organización criminal" y "así son los compañeros fujimoristas".

Sobre el ataque al fiscal Domingo Pérez

El fiscal del caso Lava Jato, José Domingo Pérez, fue brutalmente agredido por simpatizantes fujimoristas al salir del penal anexo de mujeres 'Santa Mónica', luego que Keiko Fujimori se negara a declarar ante el interrogatorio programado para el 'Caso Cócteles'.

Lanzaron insultos, objetos y agua al fiscal cuando salía de la sede penal en el que permanece la lideresa de Fuerza Popular, al estar investigada por haber presuntamente recibido aportes económicos ilícitos para sus campañas presidenciales del 2011 y 2016.

Domingo Pérez fue agredido por simpatizantes de Keiko