Peluchín revela conversación que tuvo con Farfán y desenmascara a Ivana

Luego que la modelo Ivana Yturbe y Mario Irivarren protagonizaron un comprometedor encuentro en horas de la madrugada, el conductor Rodrigo González 'Peluchín' se pronunció en su programa para desmentir a la modelo sobre la fecha del fin de su relación con Jefferson Farfán.

Según contó el presentador de 'Válgame Dios', él y Jefferson Farfán tuvieron una conversación antes que Magaly Medina presentara el ampay de Ivana y señaló que el futbolista aún tenía una relación sentimental con la modelo.

"Yo le pregunté: 'oye qué hay de cierto, porque se está diciendo, que han terminado tú e Ivana", narró el popular 'Peluchín' sobre su conversación con el futbolista peruano.

"A mí me dijo (por Farfán): 'no, tú sabes cómo es la gente. Todo sigue (por su relación con Ivana'", siguió contando el presentador.

En otro momento, Rodrigo González también contó que tras el ampay de Ivana y Mario, el presentador le volvió a escribir a Farfán para saber su opinión. "¿Oye qué pasó? No me dijiste lo contrario", le había escrito 'Peluchín' a su amigo futbolista.

Ante la pregunta de Rodrigo González, el deportista habría señalado que él quería mantener en privado el fin de su historia de amor con la modelo.

"Ahora me dice que solo le ha contado a dos personas de su entorno y que quería tener las cosas en estricto privado", expresó 'Peluchín'.

"Ahora me van a bloquear, pero no me importa. La verdad ante todo", señaló Rodrigo González.

Declaraciones de Rodrigo González sobre Jefferson Farfán e Ivana Yturbe