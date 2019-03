Luis Suárez mandó a su esposa al asiento de atrás para que Messi se sentara [FOTOS]

La saludable relación de Luis Suárez y Lionel Messi no solo se refleja en el campo. Es así que el delantero uruguayo optó por no sentar a su esposa en el asiento del copiloto en su carro para dárselo a su entrañable amigo Lionel Messi.

El hecho se dio cuando ambos jugadores salían de un evento organizado por el también futbolista Jordi Alba.

En la fotografía, que rápidamente se filtró en las redes sociales, se ve a Luis Suárez manejando su auto, mientras que Lionel Messi está sentado a su lado. Mientras tanto, Sofía Balbi, esposa de Luis Suárez, está ubicada en el asiento de atrás y muestra cierto aire de pesadumbre.

Como era de esperarse, la imagen ha desencadenado tanto risas como indignación, pues muchos usuarios de las redes sociales ven a esto acto como una acción machista. No obstante, otros se lo toman deportivamente y afirman que “Messi es Messi; y por él, cualquier cosa”.

Como se recuerda, Luis Suárez tiene una lesión de tobillo que lo dejo fuera de las canchas por 15 días.

