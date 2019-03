Diego Chávarri confiesa que Melissa Klug es amor de su vida [VIIDEO]

Diego Chávarri se refirió al sonado romance que tuvo con la ex pareja de Jefferson Farfán, Melissa Klug. Aunque aseguró que actualmente no siente nada por la empresaria, si confesó que fue el gran amor d esu vida y que incluso la relación sentimental que mantuvo con ella marcó su vida.

"Melissa ha sido el amor de mi vida ¿por qué? Simplemente sentía que la amaba. Me preocupaba mucho por ella, quería que ella esté bien. Sus problemas los hacía mío. Quería ayudarla en todo lo que podía, había mucho sentimiento. Si me preguntan si es el amor de mi vida, yo pienso que sí, hasta el momento. La que considero el amor de mi vida es Melissa, la que me ha marcado más", refirió.

Chávarri además acabó con uno de los rumores que siempre se mantuvo alrededor de la realción. Segúun confesó, nunca fue infiel a Melissa. "Nunca le he sido infiel a ninguna de mis parejas y Melissa no ha sido la excepción. La relación que tuvimos fue de mucho respeto, con ella aprendí a llevar una relación o cómo convivir casi con alguien", djijo.

"Recuerdo que me presentó con a hijas luego de que se emitiera un 'ampay' sobre nuestra relación. Conversé con sus hijas, les expliqué cómo se habían dado las cosas y entendieron. con ellas también tuve una muy buena relación".

Lo anecdótico vino cuando Chávarri confesó que si se tomaba el yogurt de la casa de Klug. "Eso si fue cierto pero en realidad no sé por qué se le dio tanta relevancia. muchas veces yo colaboraba con los gastos de la casa. es muy probable que ese yogurt que me tomé lo pagué yo", finalizó.