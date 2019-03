Renzo Schuller y María Pía Pia Copello protagonizan 'pelea' en Instagram [VIDEO]

Renzo Schuller y María Pía Copello vienen recibiendo todo tipo de comentarios luego de que el ex conductor del programa 'Combate' publicara un audiovisual en Instagram donde protagoniza 'pelea' con la ex conductora del reality 'Esto es guerra'. Además dejó un mensaje referido a las imágenes en las que ella le hace reclamos por ser desordenado.

"Cuándo crees que tienes la última palabra pero no es así!! Te vas sin que te boten y regresas sin que te llamen!!! Taguea a quien le haya pasado lo mismo!! Porque a todos nos ha pasado!!! Si o no?", escribió el ex compañero de Gian Piero Díaz en la citada red social.

Ante este video y el mensaje que compartió Renzo Schuller, los seguidores de los ex conductores de televisión manifestaron la buen a dupla que hacen ambos al escenificar una de las escenas, quizás, más comunes que hay entre las parejas; incluso algunos manifestaron que en alguna oportunidad han pasado por lo mismo.

"Qué buena...me hicieron el día, son uos capos...creo que esa nos ha pasado a muchos. Un barazo", "Excelente dupla, en verdad muy buen video. Eres un capo", "Qué dupla Dios Santo. Me muero de risa", "Está muy bueno el video", "Mucha chispa, al natural, muy buenos actores", fueron algunos de los mensajes que dejaron los fans de María Pía Copello y Renzo Schuller en Instagram.

El video que compartió el ex compañero de Gin Piero Díaz formaría parte del proyecto que tiene junto a la animadora infantil y su hermana, la cantante Anna Carina Copello, según anunció a finales de febrero de este año con el mensaje: "Hermanas Copello, fue un placer verlas y grabar con ustedes. Esto recién comienza. ¡Arrancaron los proyectos!".

Instagram: Renzo Schuller comparte video junto a María Pía Copello

Fan de María Pía Copello y Renzo Schuller dejan comentario tras ver el video en Instagram

Renzo Schuller anuncia proyecto junto a María Pía y Anna Carina Copello