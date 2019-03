Jely Reátegui interpreta a una bailarina de pole dance

La actriz Jely Reátegui volverá a interpretar a la bailarina rusa Yesika, en la divertida y delirante comedia “El primer caso de Black & Jack”. "Tuve que desaprender los prejuicios que tenía sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre mis energías, sobre mi feminidad. A lo largo de mi vida, no me han considerado una muy mujer femenina y no me interesaba encajar", declaró a La República cuando estrenó la obra en el 2017.

Con Manuel Gold y César García, la puesta en escena traslada al espectador al interior de un night club. La obra cuenta con la dirección de Paloma Reyes de Sá e irá todos los martes y miércoles, desde el 7 de mayo y será la apertura del nuevo Teatro Julieta en Miraflores.

“El primer caso de Black & Jack” se trata de una creación colectiva de los actores y la directora. “Me contó emocionadísima una nueva idea que acababa de tener: un espectáculo para adultos sobre dos detectives ineptos y las mil y un estupi... que podíamos explorar", dijo en ese entonces Manuel Gold. El grupo ya lanzó la preventa de entradas para esta temporada.