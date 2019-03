¿Melissa Klug y Diego Chávarri fueron infieles? Esto reveló el exfutbolista [VIDEO]

Una de las preguntas que más polémica provocó desde el anunció del programa ‘El Valor de la Verdad’ con Diego Chávarri fue una presunta infidelidad por parte de Melissa Klug con Ítalo Valcárcel, cuando ambos todavía mantenían una relación.

La pregunta que planteo Beto Ortiz al invitado de su último programa en Latina fue: “Te fue infiel Melissa Klug con Ítalo Valcárcel”. Aunque duró unos segundos en responder, el exguerrero respondió con un ‘No’, siendo esta según el polígrafo, la verdad.

Desde que la blanca de chucuito y el popular ‘diablo’ anunciaron la ruptura de su romance se especuló que el motivo habría sido por una tercera persona. Ninguno de los dos afirmó, ni negó tal acusación hasta este último sábado.

Tras esta pregunta se formuló una similar, pero invirtiendo los papeles: ¿Le fuiste infiel a Melissa Klug? Y el exfutbolista nuevamente contestó con una negativa que resultó –aparentemente- siendo “verdad”.

Para Diego Chávarri, la infidelidad es “algo innecesario cuando estás en una relación” y aprovechó para jactarse como una persona leal con una enamorada.

“No es aburrida la fidelidad. Es como si todos los días comieras lentejas”, empezó diciendo Beto Ortiz, sin esperar como respuesta del polémico exchico reality una extraña metáfora.

“Porque depende de las lentejas o de la variedad, aderezo o así (..) Si una mujer es completa no te va a dar lentejas todo el día. Si una mujer ‘te llena’ no solo con lentejas, sino con otros platos. Yo creo que la fidelidad no es aburrida”, dijo Diego Chávarri ante la pregunta que relacionaba a Melissa Klug.