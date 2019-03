la nueva reina

Desde hace menos de un mes, Lady Gaga pertenece al reducido grupo de músicos (como Cher y Barbra Streisand) que son premiados como actores. De hecho, Stefani Joanne Angelina Germanotta quiso ser actriz antes de ser cantante. Estudió teatro y cine, audicionó cada vez que pudo, pero no fue aceptada.

Sin embargo, con tan solo cuatro años menos que dos estrellas como Britney Spears y Christina Aguilera, que ‘peleaban’ por el reinado del pop, Gaga, con su primer disco (The Fame, 2008), se catapultó como una figura talentosa y excéntrica de la música. La artista ha construido una carrera que nada tenía que ver con una moda. Y si aún quedaban dudas, se acabaron con su presentación en los Óscar 2015, cuando cantó en homenaje a los 50 años de la película The Sound of Music ante la mirada de Julia Andrews. “Es magnífico”, le dijo la ganadora de Óscar por Mary Poppins. Un año después, la cantante obtenía su primer Globo de Oro como actriz, por la miniserie ‘American Horror Story’.

Este mes, la artista celebrará sus 33 años como la única artista en la historia en ganar un BAFTA, Globo de Oro, Grammy y un Óscar en una solo temporada. “Estuve con un chico que me dijo que jamás triunfaría, que jamás me nominarían a un Grammy, que nunca tendría éxito con mis canciones y que me recordaba constantemente que esperaba que me fuera mal. Le dije: ‘Algún día, cuando ya no estemos juntos, serás incapaz de pedir un café en una cafetería sin escucharme o verme”, dijo en una entrevista a Cosmopolitan, que ha sido recordada tras su primer Óscar a mejor canción por ‘Shallow’, el tema de la película Nace una estrella.

Esta última película le permitió brillar más que su coprotagonista y director Bradley Cooper, quien viajó a Inglaterra para recibir el BAFTA a mejor canción el mismo día que ella se presentaba en los Grammy. Al parecer, este año tendremos más de una de las artistas más “influyentes” de las redes sociales. Está terminando las composiciones de su nuevo disco, en el mejor momento de su carrera. “¿Rumores de que estoy embarazada? Sí, estoy embarazada de #LG6”, escribió en Twitter para sus más de 77 millones de seguidores.

Gaga en Perú: oportunidad perdida

Corría el 2012 y Gaga llegaba a Lima con una puesta en escena espectacular por su tercera gira ‘Born This Way’. Para su presentación en San Marcos se esperaba más de 50 mil espectadores y, evidentemente, estuvo lejos de llenar el estadio.

En los grupos de fans, varios protestaban por los precios de las entradas. Otros pagaron sin pensarlo para acceder a la zona exclusiva (Gaga subió a varios al escenario). El concierto demoró en iniciar por algunas fallas en las pantallas, pero se especulaba que esperaban más público porque varias partes de Lima estaban cerradas por el concierto de la Fania All Stars.

Gaga ofreció una show teatral, dividido en cinco actos, en un escenario en el que se había construido un ‘castillo medieval’. Hasta el momento, ha sido una de las mejores puestas en escena que se dieron en Perú y cabe señalar que el concierto terminó con mayor público porque cientos ingresaron por precios irrisorios, a solo 150 soles. Otros pasaron de una zona a otra.

Durante su estadía, la cantante estuvo alojada con su familia en una casa de San Isidro, la que fue ‘custodiada por la prensa’, incluso algunos fans lograron ingresar al garage. Gaga aprovechó los días para visitar un albergue de niñas víctimas de abusos sexuales. Años después, confesó que fue víctima de abusos y ahora no solo se ha definido como una gran artista, sino como activista. “Empecé en la música a los 19 años. Los abusos eran la norma y no la excepción cuando pisabas un estudio de grabación”, le dijo a The Hollywood Reporter días previos al Óscar.

En cuanto a la música, parece que es ella lo más cercano a que la ‘reina’ Madonna pueda abdicar. “No te metas con las mujeres italianas”, escribió Madonna al lado de una fotografía con Gaga y la estatuilla dorada. ❖