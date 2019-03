'El valor de la verdad': Diego Chávarri tuvo un 'affair' con Andre San Martín [VIDEO]

'El valor de la verdad' de Diego Chávarri está dando de qué hablar tras revelar que estuvo saliendo un tiempo con la ex pareja de Sebastián Lizarzaburu. El ex integrante de 'Esto es guerra' contó detalles de la cercanía que tuvo con Andrea San Martín y aclaró que sus salidas con ella fue tiempo después que terminó su relación sentimental con Melissa Klug.

"Andrea es una de las personas que estimo mucho. La palabra 'choque y fuga' es una frase fuera de...porque nosotros nos hemos visto varias veces, hemos ido a comer, a conciertos. No fue mi enamorada...la frecuenté. salí un tiempo con ella, quizás unos meses. No lo veo como un choque y fuga", detalló Diego Chávarri en 'El valor de la verdad' con Beto Ortiz.

El ex integrante de 'Esto es guerra' también reveló que la ex chica reality es alguien a quien estima mucho. "La pasábamos juntos. Le tengo bastante cariño. Es alguien a quien siepre la he considerado. Eso fue después de [terminar mi relación con] Melissa [Klug], explicó el popular 'Diablito'.

