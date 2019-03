Beto Ortiz revela íntimo secreto sobre Diego Chávarri previo a la emisión de 'EVDLV' [VIDEO]

Hoy es'El valor de la verdad' de Diego Chávarri. El ex integrante de 'Esto es guerra' hablará de distintos temas sobre su vida, como por ejemplo el aspecto amoroso y en la que tendrá que responder preguntas relacionadas a su ex pareja Melissa Klug, Otras interrogantes también están vinculadas a Melissa Loza y Yahaira Plasencia,

Pero mientras el público cuenta los minutos para poder escuchar el relato del ex 'guerrero', Beto Ortiz usó su cuenta de Instagram para dar a conocer a sus seguidores uno de sus secretos mejores guardados tras la grabación del 'El valor de la verdad' del modelo.

A pocos minutos de que se conozca distintos pasajes de la vida del ex integrante de 'Esto es guerra', el conductor de 'EVDLV' dejó un peculiar mensaje referido a su último invitado en el temido sillón rojo, donde no dudó en elogiar a la ex pareja de Melissa Klug.

"Será todo lo que ustedes quieran pero @chavarri está más bueno que el pan con chancho. Ya está. Lo dije. Son hu****", escribió Beto Ortiz en la citada red social.

Beto Ortiz comparte mensaje en Instagram previo a la emisión de 'El valor de la verdad'

'El valor de la verdad' de Diego Chávarri: estas son algunas de las preguntas que responderá la ex pareja de Melissa Klug en el temido sillón rojo