Jean Paul Santa María desmiente a la mamá de Angie Jibaja y asegura haber reconocido a sus hijos

Fue en el programa de Magaly Medina, donde Maggie Liza, madre de Angie Jibaja, señaló que Jean Paul Santa María no habría reconocido a sus hijos.

"Jean Paul ni siquiera los ha firmado hasta ahora, las partidas no tienen la firma de él entonces para ellos él está descalificado; aparte él ha demostrado que no cumple con sus hijos", señaló la señora.

Tras estas declaraciones, Jean Paul decidió aclarar la situación a través de su cuenta oficial de Instagram a raíz de un comentario de una de sus seguidoras. "Ellos están recontra mega archi súper reconocidos jurídicamente, e incluso hay un ADN que corrobora que son mis hijos [...] En la partida no figura mi firma porque en la RENIEC no me dejaron por ser la madre casada y por más que insistí e insistí me dijeron "no señor no se puede", se lee en una parte de la extensa respuesta.

Y continúo explicando que tuvo que realizar un juicio para reconocerlos como sus hijos a Gia y a Jenko. Con respecto a la partida y la falta de su firma, no sabe a ciencia cierta por qué hasta la fecha no se ha actualizado.

La expareja de Angie Jibaja no dudó en responder a su exsuegra. "Mucha gente de antaño o mal informada dice "pero si firmar es lo más sencillo del mundo" y hablan porque no están al tanto de cómo se manejan muchas de las entidades del estado y en general".

Como se sabe, por la situación que vive la popular 'chica de los tatuajes', los dos niños, fruto de su relación con el cantante, se encuentran bajo el cuidado de su media hermana, a quien se le ha otorgado la custodia temporal.