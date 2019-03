Juliana Oxenford envía contundente respuesta a detractora que le mandó una carta notarial

Juliana Oxenford sorprendió a todos sus seguidores en las redes sociales al convertirse en blanco de una carta notarial por parte de una escritora identificada como Giuliana Caccia, acusándola de "difamar" y "dañar la honra" de la autora. Ante ello, la periodista decidió no quedarse de brazos cruzados y envió una contundente respuesta.

El problema inició a raíz de las fuertes palabras de Juliana en Radio Exitosa, donde discutió en vivo con uno de los integrantes del colectivo 'Con mis hijos no te metas', debido a que destacó que recibía insultos de sus integrantes, entre ellos Giuliana, por exponer sus ideas en contra de su ideología.

"No tengo ningún problema, siendo para mí muy fácil decir 'yo no hablo ni con Christian ni con nadie de 'Con mis hijos no te metas' porque después sale la Giuliana no se qué y todas estas a insultar y hablar idiotez y media", dijo la conductora radial, donde nombre a la responsable de su carta notarial.

"Así como ustedes piden tanto respeto, empiecen a aplicarlo. Porque si no eres tú y no es la señora Giuliana no se qué tanta cosa, porque habla estupidez y media, porque las cosas que ha mencionado son absolutamente apócrifas, no son reales", dijo molesta la conductora. Sus palabras provocaron el rechazo entre los integrantes del colectivo y terminó con una carta notarial en su contra.

Lamentable lo sucedido con la señora @JulianaOxenford que ha utilizado @exitosape para insultar y agredir a Giuliana Caccia de FAM. Esperemos que el medio sancione ejemplarmente esta cobarde agresión. Se extraña el periodismo con altura y respeto a las personas. pic.twitter.com/dM8Oz3EmUU — Carlos E. García T. (@Calin_Garcia) 15 de marzo de 2019

El vídeo fue usado por algunos de sus detractores, donde enfatizan que "difama" y "ataca" a Giuliana Caccia: "Daña la honra de @giulianacaccia luego de regodearse con que ella jamás insultaría ni usaría el micro para ofender a nadie. BASTA YA de éste tipo de periodistas que sólo saben insultar", indica el tuit de Patricia Neyra.

El día de ayer envié una carta notarial a Exitosa Noticias pidiendo que la periodista Oxenford se rectifique. Como lo que ha hecho es seguir atacando, me veo en la obligación de publicarla. pic.twitter.com/BoOGja6MLp — Giuliana Caccia (@giulianacaccia) 15 de marzo de 2019

En la carta notarial, la escritora le pide a Juliana Oxenford que se rectifique y pida disculpas públicas por sus palabras vertidas en Exitosa Noticias, ya que la acusa de tener la intención de difamarla e insultarla en público

Ante ello, Juliana no se quedó de brazos cruzados, y usó su cuenta de Twitter para responder con fuerza los ataques: "Te parece? No es más grave acusar a una persona de arruinarle la vida a otra como lo hizo tu amiga en base a “chismes” de redes sociales. Eso no es hablar tonterías? Inventar? Estoy yendo a la radio, ojalá grabes el programa y también lo compartas", sentenció la periodista como respuesta al tuit de Patricia Neyra.

"Ahora te respondo, tranquila. Y no te he atacado, me he defendido de los ataques de tus defensores. Saludos", fue la respuesta directa de la periodista de Latina a la carta notarial que llegó a Exitosa Noticias.