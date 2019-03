Melissa Klug lanza dura advertencia tras conocer que Diego Chávarri estará en EVDL

Diego Chávarri será el nuevo invitado de 'El valor de la verdad', quien se sentará en el temido sillón rojo para revelar detalles íntimos de su vida y parejas sentimentales, como es el caso de Melissa Klug. Ante ello, la 'Blanca de Chucuito' no dudó en referirse al respecto, dejando en claro qué opina sobre lo que responderá su expareja.

La empresaria se mostró muy tranquila tras conocer que el exchico reality se presentará en el programa conducido por Beto Ortiz, pese a que algunas preguntas están relacionadas sobre ella y la relación que ambos mantuvieron durante algunos meses.

"Tenemos un acuerdo extrajudicial donde ninguno de los dos debemos mencionarnos ni hablar. (Diego ChavarrI) Es libre de hablar lo que quiera, no puedo callarlo; pero vamos a ver si es su verdad, ¿no?", manifestó la expareja de Jefferson Farfán, quien aún estaría en el corazón de Diego Chávarri, según una de las preguntas reveladas en la promoción.

Tras ser consultada sobre la relación que ambos mantuvieron, Melissa dejó en claro que siempre estará agradecida con el 'Diablito', ya que la apoyó cuando más necesitaba. "Él apareció cuando me sentía vulnerable y me ayudó muchísimo. Estoy agradecida con eso. Luego, no terminamos bien, no nos entendíamos en muchas cosas y por eso decidí terminar la relación. Pero rescato que me apoyó bastante", confesó la empresaria.

Al ser consultada sobre el fin de la relación entre Jefferson Farfán e Ivana Yturbe, prefirió mantenerse al margen, dejando en claro que no opinaría sobre lo sucedido.

Hijas de Melissa Klug se pronuncian

Melissa, Samahara y Gianella se unieron para dedicarle curiosos mensajes a Diego Chávarri, dejando en claro la buena relación que todas mantienen con la expareja de su madre. Gianella comentó con el emoticón de fuego; "Yo quiero ver esto, ahora con que me saldrás", comentó Melissa Lobatón; por último Samahara fue más lejos al pedirle un viaje si logra ganar los 50 mil soles de premio.

Como se recuerda, en el adelanto compartido en redes sociales, se ve cómo Diego Chávarri responderá si continúa amando a Melissa Klug, su expareja, además deberá hablar de personajes de la farándula como es el caso de Yahaira Plasencia, incluso confesará sobre una supuesta infidelidad en contra de la empresaria.