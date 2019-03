juliÁn ZUCCHI:“No solo hay TV basura, también internet basura”

¿Satisfecho con los resultados de tu canal web?

¡Feliz! Siempre quise un canal por internet para generar contenidos y ser una ventana para nuevos talentos y creo que lo estamos logrando. En Acción Web Media los artistas la pasan bien, se divierten sin hablar mal de otros.

Eres socio, con Yidda Eslava, tu pareja, pero también tienes tu programa.

Sí y nos va muy bien. Hemos logrado un récord de 7 millones de vistas cuando invitamos a Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’. Pero no lo invitamos como ‘Giselo’, sino para un reto de acentos y causó furor. La gente se queja de la televisión basura, pero ojo, también hay internet basura. Pero creo que depende de todos generar y ver contenidos que valgan la pena.

Yidda y tú han sido ‘chicos reality’. ¿Cómo ves ese formato actualmente?

Yo pertenecí a otra generación de chicos reality. Conozco a todos, pero creo que no podemos meterlos en el mismo saco a todos porque no son iguales. Por ejemplo, de Mario Irivarren puedo decir que es un caballero en todo el sentido de la palabra, pese a lo que le ha pasado en el aspecto sentimental, jamás habla de sus ex. Además, es muy culto, siempre está leyendo, lee mucho.

De otro lado, eres parte del Team Fruatris y están promoviendo a la nueva generación de ‘influenciaris’.

Sí, la firma me convocó y se lanzó una campaña para los nuevos comunicadores. El éxito fue tal que se reunieron más de 1.000 participantes. ❖