“Estuve en realities para solventar mi música”

Leslie Shaw dejó el rock por el reguetón y se acerca a las 5 millones de reproducciones en YouTube con ‘Faldita’, la canción que grabó con los hijos de Ricardo Montaner, el dúo Mau y Ricky, con quienes se presentó el domingo en el Festival de la Calle 8 en Miami. “Creo que en mi caso ha sido al revés: gracias a las radios la gente sabe de mi trabajo afuera. Fue así que ellos se acercan a mí en un concierto y me dicen: ‘Hay que grabar juntos’. Yo sabía que la canción iba a gustar”, comentó la exmodelo.

Shaw ha firmado por 18 meses con Sony Latin y compondrá “sus propias canciones”. Según dijo en Miami, después de su presentación en Viña del Mar (2011) dejó el rock porque se cansó de abrir festivales y sentirse discriminada. “Había prejuicios y me aburrí de tanto hombre y por eso me alejé”.

Conocida por su participación en realities y telenovelas, Shaw dijo que decidió alejarse de proyectos mediáticos para apostar por la música en el extranjero.

“Yo siempre he tenido claro que la música era lo mío. Si alguna vez entré a un reality o a algo que no me gusta fue simplemente para tener dinero y solventar mi carrera musical, que no es nada barato. Yo todo el 2018 he vivido de mis ahorros. He tenido conciertos los fines de semana, sí, pero de lunes a viernes he vivido en hoteles con mis ahorros de algún reality de canto, de baile o de lo que sea. Las canciones que he hecho como independiente antes han sido pagadas por mí y uno de mis sueños era firmar por una disquera y ya lo cumplí (sonríe). ‘Faldita’ es un video muy caro. El productor es el mismo que le hace los videos a Ozuna o J Balvin”, agregó la cantante, quien, además, será telonera de Maluma en su concierto de mayo en el Parque de la Exposición.

De otro lado, Shaw no quiso opinar sobre las denuncias y la investigación en la que está implicado su amigo Nicola Porcella, quien participó en la fiesta donde habrían drogado a la Miss Trujillo, Claudia Meza, y Poly Ávila. “En realidad no estoy enterada, he estado viajando y prefiero no opinar. ¿Si sabía de esas fiestas? Para nada”. Sin embargo, se mostró, en general, en contra de la violencia. “Son cosas lamentables, que suceden cada día y no solo en Perú”. ❖

