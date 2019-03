Ivana Yturbe y Mario Irivarren reciben fuertes calificativos tras 'ampay' de Magaly

Ivana Yturbe y Mario Irivarren, integrantes de 'Esto es Guerra', fueron captados por las cámaras de 'Magaly, la firme' en situación comprometedora. Luego que se promocionara el 'ampay', usuarios de Instagram usaron distintos calificativos en contra de los chicos reality.

"¡Ampay! La bebita Ivana Yturbe y Mario Irivarren se ven... a escondidas...Todos los detalles esta noche", se el texto de la promoción del polémico video protagonizado por los chicos reality.

La conductora Magaly Medina se tomó el tiempo de locutar la promoción del 'ampay' e hizo una curiosa 'intro' para Jefferson Farfán. "Última llamada. Atención, Foquita, tómate el primer vuelo a Lima porque tu "bebita" y Mario se ven cuando no pueden dormir".

En tanto, usuarios de Instagram no tardaron en pronunciarse sobre el particular y dejaron fuertes calificativos contra los involucrados.

"Mario, esa mujer llamada Ivana no te conviene", "Pucha, era de esperarse. Sé que Mario aún la ama, bueno ella", "Pero si ella no lo toma en serio a Jefferson Farfán", "Primero fue Yahaira, ahora Ivana. ¿Qué le pasa a la 'Foquita', está en caída?", "El amor no se acaba de la noche a la mañana, pero muy feo que hagan eso", se leen algunos comentarios.

Magaly Medina 'ampaya' a los chicos de 'Esto es Guerra'

Romance de Ivana Yturbe y Mario Irivarren concluyó en 2018

La relación de ambos terminó los primeros días de diciembre. Luego, la popular 'Princesa Inca' conoció a la popular 'Foquita', con quien empezó a salir y fueron vistos en distintos lugares. La relación entre la 'guerrera' y el futbolista del Lokomotiv quedó confirmada luego su viaje a Dubái y España.

Pese a que se filtrara información de que la modelo y Irivarren viajarían a fines del año pasado, ambos se han encargado de aclarar que nunca hubo boletos ni nada por el estilo y que simplemente las cosas tomaron rumbos distintos.

Ivana se volvió a reencontrar con Mario tras su ingreso a 'Esto es Guerra'; aseguraron no haberse peleado y que mantenían una buena relación, pero el capitán de los 'retadores' dejó entrever que jamás sería mejor amigo de una ex.

Reinaldo Dos Santos asegura que no tienen futuro

Reinaldo Dos Santos sorprendió a todos los televidentes al asegurar que Ivana Yturbe y Jefferson Farfán "no tenían futuro como pareja", según indicó en el programa 'En boca de todos', donde meses antes reveló que Sheyla Rojas y Pedro Moral no lograrían concretar su romance.

"Esa pareja no tiene futuro. Ahí no hay nada. Esa pareja no tiene futuro. Eso es de un tiempo. Ella puede estar enamorada, pero él no lo está. Pasará ocho meses para que suceda algún cambio significativo en la vida de ella", vaticinó el 'Profeta de América'.