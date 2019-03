Selena Quintanilla: La canción "Amor Prohibido" cumple hoy 25 años y fanáticos lo celebran así

Hace veinticinco años Selena Quintanilla presentó una de las canciones que marcarÍan un hit histórico dentro de la cultura latinoamericana gracias a la presentación de su álbum 'Amor Prohibido'. Dentro de este, se lanzaría la canción del mismo nombre el cual hasta la fecha se recuerda con distintos covers por parte de artistas de Estados Unidos, México y el mundo.

Fue exactamente el 13 de marzo de 1994 la fecha en que Selena Quintanilla lanzó su album 'Amor Prohibido' el cual contó con canciones también emblemáticas y muy sintonizadas en los eventos y fiestas de aquel entonces como 'Bidi Bidi Bom Bom', 'Techno Cumbia' entre otros.

En la cuenta oficial de Instagram de la estrella estadounidense, de origen latino, se conmemoro estos 25 años de su 'Amor Prohibido' con un singular post que recuerda el éxito de sus hits musicales: "AmorProhibido cumple 25 años. El album nominado al Grammy se convirtió en el primer disco de Tejano en alcanzar el puesto número uno en la lista de los Mejor Álbumes Latinos de Billboard, ¡permaneciendo en los cinco primeros por 98 semanas consecutivas!".

El post de Selena Quintanilla contó con más de 60 mil 'Likes' en la red social por lo cual sus fanáticos no tardaron en brindar sus mensajes hacia la estrella de Texas, en el marco de los 25 años del estreno del álbum 'Amor Prohibido'.

Sentidos mensajes se alcanzaron a leer en Twitter por partes de quienes vieron en Selena Quintanilla a una inspiración musical y de vida.

I can't believe I missed this yesterday, but can we PLZ talk about the 25th anniversary of Selena's 'Amor Prohibido' album?? pic.twitter.com/wGykVSBxaa