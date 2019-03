Austin Palao entristece a fans con emotivo mensaje tras su eliminación de EEG

Las eliminatorias de 'Esto es Guerra' dejaron a miles de fans con mucha tristeza, debido a que Austin Palao se convirtió en el nuevo eliminado del programa tras pugnar su estadía con Pancho Rodríguez. Ante lo sucedido, el chico reality no dudó en usar sus redes sociales con la intención de enviar un triste mensaje.

En la última edición de 'Esto es Guerra' el equipo de los retadores debió eliminar a uno de sus integrantes a raíz de los bajos puntajes que lograron con su desempeño durante los últimos días. Tras finalizar el programa, fue Austin Palao el eliminado, y no podrá competir hasta la nueva temporada que tendrá el reality.

“Quiero agradecer a todos las personas que me apoyaron toda esta temporada, sentir ese respaldo no tiene precio, con eso me quedo. Todo pasa para algo”, indicó Austin en su cuenta oficial de Twitter tras ser eliminado, pese a que contó con el respaldo de sus compañeros excombatientes.

Como era de esperarse, los comentarios de sus seguidores surgieron de inmediato, dejando en claro que lo apoyaban en el difícil momento y destacaban la valía que mostró como competidor de 'Esto es Guerra'. “Siempre apoyarte ,con fuerza Austin siempre para adelante tú eres el mejor”, “Que rabia como no te prestas para su show”, “Simplemente eres el mejor”, fueron algunos de los mensajes que recibió en sus redes sociales.

Actualmente, Guerreros y Retadores compiten a diario en 'Esto es Guerra' para demostrar qué equipo es el mejor, además de intentar hacer la mayor cantidad de puntos posibles con la intención de salvarse de la temida eliminación.