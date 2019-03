Ricardo Morán se graba con el torso desnudo a vísperas de cumplir 45 años

A vísperas de cumplir 45 años, el productor Ricardo Morán utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una fotografía donde se dejó ver con el torso desnudo.

"A tres días de mi cumpleaños 45. En mi refugio, mi casa. En el año mas feliz de mi vida", fue la descripción de una fotografía de la personalidad de Latina.

"Este domingo 17 cumplo 45 años. En uno de los momentos más felices de mi vida personal. (La laboral siempre será complicada) Es un año que marca un cambio fundamental en mi vida para siempre. Y no podría estar más emocionado y feliz. (Y nervioso, y un poco angustiado, y sin poder dormir, etc) cuando tenia 20 jamás imaginé que sería tan feliz de tener 45", expresó en otro post.

Los fans de Ricardo Morán no se hicieron esperar y se pronunciaron en la sección comentarios para felicitar por adelantado al jurado de 'Yo Soy': "qué linda foto y guapísimo que estás. Admiro y aplaudo tus logros. Feliz cumple Ricardo, que lo pases de lo mejor. Bendiciones", "cumplimos el mismo día. Espero pasarla tan bien como tú" y "felicidades. Pues no todos alcanzamos la felicidad. Disfrútala al máximo, no dejes que nadie la perturbe".

Además, Ricardo Morán se dio un tiempo para grabarse en sus Instagram Stories, donde también se dejó ver con el torso desnudo.

En estos cortos videos, el exitoso productor no habló de su cumpleaños, sino que recomendó un video de la película 'El Rey León' en quechua.

Ricardo Morán se graba con el torso desnudo