Actriz de comedias revela abusos de su padre

En la década de los 90, Rosie O’Donnell confesó pasajes duros de su infancia como la muerte de su madre cuando tenía 10 años, sin embargo, la actriz se guardó escabrosos pasajes de su vida que ahora ha decidido revelar.

A través de su libro Ladies Who Punch: The Explosive Inside Story of The View (Damas que golpean: la explosiva historia interna de The View), O’Donnell ha revelado que fue abusada sexualmente por su padre Edward Joseph. “Comenzó muy joven”, dice O’Donnell. “Y luego cuando mi madre murió, terminó de una manera extraña, ya que él ahora estaba a cargo de cinco hijos que cuidar”.

“En general, no es algo de lo que me guste hablar. Cualquier niño que vive esa situación se siente completamente impotente, porque la persona a la que debería contárselo es quien se lo está haciendo”, cuenta en un libro la actriz de 56 años.

O’Donnell se ha convertido en una férrea defensora de las víctimas de abuso sexual.❖