“Salvador tiene la capacidad para ser premier”

Tras la designación de Salvador del Solar como presidente del Consejo de Ministros, Carlos Alcántara celebró su cargo. “Más allá de mi amistad con él y de mi conocimiento sobre su carrera actoral, mi opinión es que él cuenta con la capacidad, decencia, cultura, formación, maestrías para asumir ese rol tan importante, sobre todo con la transparencia como ser humano. No me ha contestado el celular, imagino que anda muy ocupado, pero ya habrá tiempo para darle un abrazo”, señaló el actor, quien descartó seguirle los pasos en la política, pero no en la dirección de cine.

Precisamente, a raíz de su colaboración en el documental dirigido por Eduardo Mendoza y producido por Katia Salazar, Contigo Perú, basado en el regreso de la selección de fútbol al mundial y que se estrena este 21, Alcántara ya planea dirigir un filme.

“De alguna manera he trabajado detrás de cámaras en mis películas y ahora en este documental, pero el cuerpo ya me pide dirigir, pero sin dejar de lado la actuación. Tengo algunos proyectos, pero voy a ir paso a ❖