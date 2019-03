Nicola Porcella aclara rumores de presunta relación con la madre de su hijo [VIDEO]

Sorprendió a todos. Nicola Porcella viajó hace unos días a Italia, pero lo que dejó boquiabiertos a sus seguidores fue la presencia de Francesca Lazo, madre de su hijo.

Las redes estallaron, pues muchos creyeron que ambos habrían retomado su relación. Sin embargo, fue el propio Nicola el que se encargó de desmentir los rumores.

"Francesca todo el mundo está molestando porque hemos viajado juntos, si supieran que eres mi nueva trabajadora", se le escucha decir al ex 'guerrero' en una historia de su cuenta oficial de Instagram. A lo que su expareja entre risas le dice que ella es la que manda en el nuevo negocio que están emprendiendo.

Pero a la insistencia de los usuarios de redes sociales, el exchico reality se vio en la obligación de hacer otro video: "Chicos hemos venido a trabajar, hemos venido con más gente, somos un montón. Ella está con su novio de ahí se va a poner celoso, me va a llamar. No quiero problemas Francesca".

Fue Jazmín Pinedo, quien recibió unos audios de Nicola Porcella y los puso en vivo. "Te cuento, porque la gente esta diciendo que me he venido acá a Italia de paseo. No es así, he venido a chambear. Estoy en un trabajo con mi familia, estamos haciendo una empresa nueva y estamos llevando unas marcas de acá para Lima".

Nicola Porcella se refirió al viaje con su expareja

Además la popular 'Chinita' contó que ella sabía del negocio que tenía planeado el chico reality y aseguró que se trataba de algo familiar, es por eso que está participando la madre de su hijo.