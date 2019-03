Angie Jibaja desaparece y madre inicia búsqueda de la modelo [VIDEO]

Angie Jibaja estaría como no habida luego que acusara a su madre de haberle robado dinero. Su progenitora asistió al programa de Magaly Medina para dar detalles de su desesperada búsqueda.

No solo Angie Jibaja estaría como desaparecida, sino que también figura una señorita de nombre Caroline Visser.

"Nosotros no nos encontramos muy bien, porque anoche emitimos algunas imágenes que puso en su red social de Instagram, Angie Jibaja. Desde ahí nadie ha sabido nada de ella, nosotros ,desde esta mañana, emprendido una búsqueda, una búsqueda de Angie Jibaja acompañada de la pareja de Caroline Visser....", reveló Magaly Medina como preámbulo de su programa.

Al parecer, la modelo habría escapado de casa luego que anoche el programa de Magaly Medina emitiera el video donde Angie Jibaja acusaba a su progenitora de haberle robado todo su dinero.

La conductora se mostró preocupada y aclaró que desde tempranas horas han tenido que recurrir a la Policía Nacional para pedir ayuda en la búsqueda de la 'Chica de los tatuajes'.

"A mi nadie más me va a robar mi dinero. Si se meten con las personas que más amo, aquí tienen a la peor enemiga que se hayan conseguido. Nunca me diste nada en la vida, y tú nunca me vas a decir que nunca hice nada. No voy a permitir que enfermos como ustedes hagan lo que están haciendo. Y todo a las pruebas me remito, toxicológico, todo lo que quieran", se le oye decir en su último video de Angie Jibaja que difundió en sus historia de Instagram.

Magaly Medina informó que habrían ido hasta las zonas más peligrosas del Callao, exactamente por el barrio de la 'Sareto', acompañados de un patrullero de la Policía Nacional de Perú. Además, la popular 'Urraca' indicó que habrían amenazados con arma de fuego en plena búsqueda de Angie Jibaja.

Angie Jibaja estaría desaparecida y madre denuncia en programa de Magaly Medina