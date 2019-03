Gian Piero Díaz llama viejo a Mathías Brivio y lo compara con Chabelo [VIDEO]

Lo hicieron otra vez. Gian Piero Díaz y Mathías Brivio volvieron a ser el centro de atención en la 'batalla de hip hop' de 'Esto es Guerra'. Los conductores del reality se dijeron de todo en el enfrentamiento de la competencia.

El exconductor de 'Combate' insistió en que Brivio no era auténtico y generó la reacción de este para que se dijeran algunas 'verdades a medias'.

"Conmigo no se puede. Hicimos 'Combate', también lo intentaste, acaso no te das cuenta: todo me copiaste", se le escuchó decir en las primeras a líneas al popular 'Pipi'.

Mathías Brivio no se quedó callado y se fue con todo a Gian Piero Díaz, mientras era ovacionado por los integrantes de su grupo.

"En una entrevista, que fue televisada, dijiste que 'Esto es Guerra' lo menospreciaba, dijiste que el programa no era original; si dijiste todo esto, ¿qué haces acá?", replicó el conductor de 'Esto es Guerra'.

Sin embargo, el conductor sorprendió y robó más de una carcajada entre los integrantes al comparar al compañero de María Pía Copello con el conocido comediante mexicano Chabelo.

"Quiero que escuches esta mi canción, hace mucho tiempo estás en televisión. Ya es hora que te enteres, ya tienes que saber a estas alturas: ya estás como Chabelo", refirió el expresentador de 'Combate'.

En tanto, Mathías Brivio se sintió atacado por la acotación de Pipi y contestó de forma efusiva.

"Me dijiste viejo, me dices Chabelo, al menos mi edad ya la asumí, en cambio tú te achibolas y pides que te llamen: 'Pipi', 'Pipi', 'Pipi'", cantó Brivio.

Tanto Gian Piero Díaz y Mathías Brivio cayeron en tentación de decirse entre rimas algunas 'verdades' en la sonada 'batalla de hip hop'.

'Esto es Guerra': Gian Piero Díaz compara a Mathías Brivio con Chabelo