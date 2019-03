Ivana Yturbe reacciona fuerte ante lamentable pronóstico sobre su relación con Farfán

Ivana Yturbe y Jefferson Farfán sorprendieron a todos los medios de espectáculos al confesar su relación, y pese a que el romance pasaría por un buen momento, las cosas no terminarían bien para la pareja. Según el vidente Reinaldo Dos Santos, el romance de ambos personajes no tendría futuro.

El reconocido adivinador sorprendió a todos los televidentes al asegurar que Ivana y Farfán "no tenían futuro como pareja", según indicó en el programa 'En boca de todos', donde meses antes reveló que Sheyla Rojas y Pedro Moral no lograrían concretar su romance.

"Esa pareja no tiene futuro. Ahí no hay nada. Esa pareja no tiene futuro. Eso es de un tiempo. Ella puede estar enamorada, pero él no lo está. Pasará ocho meses para que suceda algún cambio significativo en la vida de ella", afirmó Reinaldo Dos Santos, quien habría causado enojo en la modelo Ivana Yturbe.

"Yo creo en muchas cosas, me imagino que también hay personas que tienen un don... Uno puede cambiar su futuro, su destino, todo. El único que puede decir (si la ama) es él (Jefferson Farfán)”, manifestó la expareja de Mario Irivarren tras conocer la triste predicción que dieron sobre su relación.

Ivana también dejó en claro que no tiene ninguna incomodidad sobre ser consultada sobre las exparejas de Jefferson ya que “la ex es la ex y por algo es la ex", indicó la guerrera.

La integrante de 'Esto es Guerra' detalló que sus padres aprobaron la relación con Farfán, ya que verían con buenos ojos el romance. "Mi familia siempre que me vea tranquila, va a estar bien. Ahorita estoy feliz", puntualizó.