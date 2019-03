Mayra Goñi rompe su silencio tras 'ampay' de Fabio Agostini besando otra mujer

Tras el 'ampay' de Fabio Agostini besando a una guapa señorita, Mayra Goñi rompió su silencio y dejó contundente mensaje a su ex.

El español fue captado con desconocida mujer en una fiesta de música electrónica en el balneario de Asia. Las imágenes fueron tomadas y difundidas por el programa 'Válgame Dios', donde se pudo observar al participante de 'Esto es Guerra' besando apasionadamente con una fémina.

"La verdad es que no lo he visto, pero me han contado obviamente. Él tiene todo el derecho de hacerlo, está soltero", manifestó la ex del español.

Además, Mayra Goñi expresó que el integrante de 'Esto es Guerra' puede hacer lo que quiera, porque no ha dejado la valla alta para sus nuevas conquistas.

"Para nada, él tiene derecho a escoger a quien se le de la gana. No voy hablar más de él, porque creo que es una persona que le guardo un cariño y hemos compartido lindos momentos con él, y no voy hablar mal de él, jamás", acotó.

En otro momento, la actriz minimizó a Alexandra Méndez tras su paso por 'El valor de la verdad', donde habló del español y de la supuesta infidelidad de Mayra Goñi.

"A ver, yo soy una dama y creo que ella también es una dama, así como todas las venezolanas que han venido a nuestro país. No tengo nada que hablar de ella, no voy hablar más de ella; ella no tiene pruebas de lo que habla", aseveró.

La también cantante reveló que viene grabando con su equipo un nuevo single llamando 'Se acabó el amor', tal como lo que sucedió con Fabio Agostini.

