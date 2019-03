Alexandra Méndez se pronuncia al enterarse que la esposa de Cueva está embarazada

Alexandra Méndez sorprendió con sus revelaciones en 'El valor de la verdad', al indicar que fue pretendida por Christian Cueva, pese a que estaba casado. Al enterarse que la esposa del jugador está embarazada, la modelo decidió enviar un sentido mensaje, dejando en claro que su intención no era hacerle daño.

Como se recuerda, la íntima de Nicola Porcella se presentó en el temido sillón rojo para revelar sus secretos mejor guardados, y terminó hablando sobre Jefferson Farfán, Paolo Guerrero y Christian Cueva. Según la Chama, el jugador intentó pretenderla indicando que su relación no estaba en su mejor momento.

Sus palabras provocaron una serie de reacciones en los medios de espectáculos, quienes especularon que Cueva quiso serle infiel a Pamela López Solórzano con Alexandra Méndez, quien dejó en claro que no quería hacerle daño a la joven con sus declaraciones, ya que se enteró que estaba embarazada.

"Yo no puedo arreglar nada, yo no puedo mentir y lamento mucho esta situación por ella", confesó 'La Chama', quien recibió el respaldo de Magaly Medina. La conductora tildó de "vivo" y "mujeriego" al jugador, y dejó en claro que las mujeres no pueden juzgar a la tercera en discordia sin ver bien "al tipo con el que están durmiendo".

La modelo reveló que se abstuvo de confesarle la verdad a la esposa de Cueva al ver que había dado a luz a su bebé en aquella época, por ello prefirió mandar la captura de la conversación al jugador como amenaza. "Nadie tiene la culpa si no solo la persona que te estuvo persiguiendo", sentenció la pelirroja.

'La Chama' hizo polémicas declaraciones sobre futbolistas en EVDLV