Gisela Valcárcel envía mensaje a Sheyla Rojas tras cancelación de su boda [VIDEO]

Sheyla Rojas sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que canceló su boda con Pedro Moral, con quien pregonaba su amor hace solo unos meses. Ante lo sucedido, la conductora Gisela Valcárcel decidió solidarizarse con la modelo y usó su cuenta de Instagram para escribir un emotivo mensaje.

Como se recuerda, Sheyla Rojas y Pedro Moral aparecieron hace unas semanas en el programa de la 'Señito', donde apareció junto a su exprometido para revelar detalles íntimos de su vida en pareja y los planes que tenían para el futuro; sin embargo, todo llegó a su fin y así lo dio a conocer la ex 'leona loca'.

"Es un tema que no lo quiero tocar ni voy a tocar.... De hecho, no es un momento bonito para mí, para Pedro, ni para la familia. Lo que sí voy a decir es que soy una mujer fuerte, que nada ni nadie me va a quitar la sonrisa”, fueron las palabras de la modelo en el programa 'En boca de todos' sobre la cancelación de su boda pactada para el 4 de mayo del 2019.

Tras sus revelaciones, la modelo decidió compartir una foto en su cuenta oficial de Instagram, donde aparece junto a su hijo y cuenta con un corazón como leyenda. Al ver la imagen, Gisela Valcárcel la comentó con un emotivo mensaje de apoyo, brindando su respaldo a la joven.

"Shey querida, Ahora empieza todo. ¿Sabes? Dios sabe de lo que nos libra. Eres una gran mujer y las grandes mujeres, como tú, cuentan historias increíbles. ¡Vamos por más! ¡Ahora empieza todo!", comentó Gisela en Instagram, quien recibió la respuesta de la conductora de 'Estás en todas': "Agradezco de corazón mi Gise hermosa. Yo seguiré enfocada en lo que es mi prioridad, mi hijo. Seguiré trabajando duro y parejo para sacarlo adelante”, sentenció.