Ante tanta expectativa por el próximo estreno de Pantaleón y las visitadoras: el musical, Milett Figueroa dio detalles sobre su personaje, de ‘la brasilera’.

“Mi personaje es Olga, una mujer muy segura de sí misma que sabe usar sus ‘armas’ para atrapar y convencer a cualquier persona y lo utiliza a su favor cuando le parece conveniente. Pero a la vez es un ser humano sensible que ha pasado por muchas cosas, que se defiende de una manera particular porque no quiere dejar el oficio que ejerce pues, pese a que no es nada fácil, ella siente que es el único recurso que tiene. La obra va a mostrar un lado bien conmovedor de su historia”, detalló en entrevista con Mauricio Fernandini en RPP.

“Siento que el personaje me escogió en una etapa en la que estoy preparada para contar una historia desde un lado más maduro, ya que he pasado por algunas vivencias que ahora las uso para ser más convincente en escena”, agregó la actriz tras mencionar cómo manejará la sensualidad que la caracteriza.

“No me considero una chica sensual, pero la sensualidad es un recurso al que apelo cuando un director me lo propone. De hecho, muchos de mis papeles tienen su cuota de eso... pero más allá de un cuerpo está el talento, creo que eso me marca más, no soy solo un cuerpo”.

Milett también adelantó que el musical será la vitrina para poder combinar la actuación con el canto y el baile.

“Adoro hacer las tres cosas a la vez y que cada una se complemente con la otra. En el musical se han adaptado muchas canciones de las que canto al género del jazz y las canciones que son para bailar tendrán un poco del ritmo de la cumbia selvática que me encanta”, puntualizó. ❖

el dato