Reinaldo Dos Santos aseguró que Jefferson e Ivana "no tienen futuro como pareja" [VIDEO]

Jefferson Farfán e Ivana Yturbe son una de las parejas que más está dando de qué hablar entre distintas figuras de la televisión, sobre todo luego que la joven modelos mostró el costoso anillo de oro blanco con diamantes que le regaló el jugador del Lokomotiv.

Los distintos detalles que el seleccionado nacional ha tenido con la integrante de 'Esto es guerra' están dando la impresión de que la relación sentimental es bastante serio. Sin embargo, el vidente brasileño Reinaldo Dos Santos , mediante un enlace vía microonda con 'En boca de todos' dejó consternados a los conductores del programa al dar impactantes predicciones referente al romance entre Jefferson Farfán e Ivana Yturbe.

"Esa pareja no tiene futuro. Ahí no hay nada", aseguró entre risas el vidente. Al no estar totalmente convencido con esta nueva predicción, Ricardo Rondón no perdió la oportunidad de realizar una pregunta calve al profeta de América con respecto a la relación entre el futbolista peruano y la integrante de 'Esto es guerra'. "¿[Ivana] No está enamorada de Jefferson Farfán?", cuestionó el conductor del programa de América Televisión.

Interrogante que de inmediato fue respondido por el vidente brasileño, quien aseguró que solo uno uno de ellos siente amor. "Ella puede estar enamorada, pero él no está. Pasa ocho meses para que suceda algún cambio significa en la vida de ella". Reinaldo Dos Santos no se limitó en reírse al momento de hablar de la popular pareja.

