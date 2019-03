'Choca': "Sheyla es una mujer valiente y está tranquila"

La decisión de Sheyla Rojas de cancelar su matrimonio con el empresario Pedro Moral a menos de dos meses de que se realice la ceremonia resultó una sorpresa hasta para sus propios compañeros de trabajo. Según contó Jaime 'Choca' Mandros, desconocía lo que sucedía dentro de la relación de Sheyla. "Ella es muy hermética con sus temas personales, no ha comentado qué fue lo que sucedió para tomar esa decisión pero más haya de los sucedido, lo importante es que es una mujer valiente para tomar esa determinación y hacerlo público", señaló 'Choca'.

Asimismo contó que se ha comunicado con ella vía telefónica y está tranquila. "La he llamado para saber cómo está y me ha comentado que se encuentra tranquila. Evidentemente está pasando por un momento duro pero creo que el tener un bebé le da la fortaleza para hacerle frente a los problemas. Nosotros tendremos una reunión este miércoles pero desde ya sabe que cuenta con todo mi apoyo".

De otro lado 'Choca' descartó que la ruptura entre Sheyla y Pedro haya sido por la presencia de Patricio Parodi en el espacio sabatino. "Realmente no creo el motivo del final de la relación haya sido por celos de Pedro hacia Patricio. En anteriores ocasiones Patricio ha visitado el programa y no hubo ningún problema. Desconozco los motivos que tuvieron para cancelar la boda pero no creo que una tercera persona tenga que ver en la decisión de ambos. Lo que si sé es que Sheyla y Pedro pusieron punto final a la relación en buenos términos y eso es saluable", dijo.

Antes de finalizar 'Choca' se refirió a la posibilidad de que Nicola Porcella retorne a la conducción de Estás en todas. "Por lo pronto el programa continuará tal como está, Sheyla y yo cerraremos la temporada de verano, pero para la de invierno si se harán algunos cambios y tendremos novedades. Respecto a Nicola se va de viaje, se está dando su tiempo para arreglar sus cosas, pero la decisión de su retorno se dará a su debido tiempo".