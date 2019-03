Karol G conmueve a fans con su desgarrador llanto en Instagram

Karol G publicó un video donde deja notar toda su emoción por el gran esfuerzo que tuvo que hacer para lograr una de sus importantes metas que hoy ve hecho realidad en la creación de su nuevo álbum. La pareja del puertorriqueño Anuel AA no pudo contener las lágrimas y con la voz entrecortada habla del reciente material.

"¿Familia qué hago con tanta felicidad que tengo? A mi me encanta compartirles todas estas cosas porque el proceso es tan lindo. Acabo de entregar mi álbum que empecé hace más de un año, que cuando me gané el Grammy dije 'me tengo que tirar a matar por ese álbum' porque a mi gente le voy a dar lo mejor de Karol G, lo que nunca han visto, ni escuchado", se le escucha decir a la intérprete de "Mi Cama" mientras graba el video en su sofá.

Cabe mencionar que la cantante de reggaetón ganó premio a Mejor nuevo artista' en los premios Grammy Latino 2018, reconocimiento que ha sido para ella un importante motivo para trabajar con mucha más fuerza. Así lo manifestó en el reciente audiovisual que ha publicado en Instagram.

"Cada sonido, palabra, los días que pasé sin dormir. Todos estos meses que ustedes pensaban que estaba desaparecida, le estaba dedicando mi vida a este álbum. Amo tanto lo que hago que ver a mi equipo de trabajo y a mi disquera de satisfacción cuando llegó el álbum, lo fue. Estoy loca de que ustedes escuchen el álbum", añadió Karol G, quien junto a Anuel AA interpretan las canciones "Culpable" y "Secreto".

Karol G llora al hablar de su nuevo álbum

Fans felicitan a Karol G por su nuevo álbum

Karol G y su primer álbum

En el año 2017, Karol G lanzó su primer disco titulado "Unstoppable", bajo el sello de Universal Latino. El material tuvo gran aceptación en el público, y se ubicó en el top 2 de Billboard Lartino.

Karol G en los Premios Grammy Latino 2018