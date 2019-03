Stefano Peschiera dice que Angie Arizaga "tiene un perfil que sí me interesa" [VIDEO]

Angie Arizaga fue sorprendida por Stephano Peschiera, quien en una conversación con un reportero del programa 'En boca de todos' manifestó el verdadero vínculo que lo une a la integrante de 'Esto es guerra'. Pese a que negó tener una relación amorosa con la participante del programa juvenil de 'América Televisión', el deportista no se limitó en resaltar algunas virtudes de la popular 'Negrita'.

"Como ya lo he dicho en el pasado. por ahora todo lo mantenemos en relación de amigo. Me parece una chica buena, inteligente, se enfoca en sus metas. Creo que eso es un perfil que me interesaría en un futuro. La respeto y admiro bastante por lo que hace", dijo Stefano, quien hace unos días se consagró campeón de vela en el Torneo Centro Sudamericano de Laser Radial 2019.

Estas declaraciones dejó impresionados en los conductores del programa de 'En boca de todos', y también dejó sorprendida a la misma Angie Arizaga, quien también puso en claro que con el deportista solo tiene una amistad. Sin embargo, Tula Rodríguez, 'Carloncho', Ricardo Rondón y Maju Mantilla empezaran a decir a la integrante de 'Esto es guerra': "se gustan, se gustan".

Sin embargo, Stefano Peschiera no solo habló de la popular 'Negrita' en una entrevista fuera del programa, sino también reafirmó algunas de sus palabras en el mismo set del programa de América Televisión. La ex parea de Nicola Porcella y el deportista se mostraron algo nerviosos durante el programa en vivo y al estar cerca el uno al otro.

Video de las declaraciones de Stefano Peschiera sobre Angie Arizaga