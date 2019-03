Fotografiar la ausencia

En Aquello que no está, Giovanni Arce es ‘Javier Akerman’, un fotógrafo obsesionado con la historia –y secretos– de su familia. Cincuenta años narrados con humor, pero en paralelo con crisis personales, sociales, racismo y violencia. “Él ha crecido creyendo que tiene un hermano no reconocido, vio que su madre le reclamaba a su padre que se vaya, pues, con otras mujeres. Además, la obra transita desde el 68, vemos los gobiernos de Velasco, Belaunde, García, Fujimori... entonces, estos cambios sociales y políticos afectan la vida de todas las familias y lo vemos a través de los Akerman”, sostiene el actor.

La puesta en escena cuenta con proyecciones de los noticieros de la época, comerciales y la historia de una estrella que tiene un paso fugaz por la pantalla chica, ‘Pepita Williams’, la sobreprotectora madre del protagonista. “Habla mucho de qué verdades se está evadiendo. Las obras de Eduardo (Adrianzén) siempre son como un problema capcioso, cada cosa tiene un subtexto. Creo que sería un ‘golazo’ que la gente se vaya pensando en ‘qué estoy haciendo yo contra el racismo, la violencia política y contra los feminicidios, por ejemplo”.

‘El último bastión’ a Netflix

En la producción de TV Perú, Arce interpreta a ‘Paco Robles’ y para él, la serie es el “primer bastión” en medio de la cuestionada programación de señal abierta. ‘El último bastión’ fue nominada a los premios Platino en la categoría mejor miniserie cinematográfica iberoamericana y compite con producciones como ‘Élite’, ‘Narcos: México’ y ‘La casa de la flores’.

“Ha sido muy gratificante. La televisión peruana va a ser más conocida afuera y creo que nunca nos han tomado en cuenta de esta manera. Y en Perú tenemos comentarios de chicos que en las redes sociales dicen: ‘no sabía quién era (Nicolás) Alcázar, tuve que googlear’. Entonces, que estén buscando eso en vez del nuevo reguetón, me parece increíble”, comenta.

La serie se volverá a emitir en Perú desde el 22 de abril y el canal está evitando que se suban los capítulos en plataformas no oficiales. “TV Perú se está bajando todo lo que suban porque quiere negociarlo con Netflix”, adelanta el actor. “Me encantaría que muchas producciones sigan el ejemplo, que haya variedad, que no haya solo una cosa. He intentado alejarme de los programas tóxicos, sé que hay dos que se acaban de estrenar, pero prefiero no verlos”. ❖

