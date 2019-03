¿Mario sigue llamando a Ivana? ‘Guerrero’ sorprende con revelación

‘Esto es Guerra’ estrenó este lunes la “Batalla de hip hop”, competencia donde los ‘retadores’ y ‘guerreros’ podían decirse sus verdades, pero en forma de rima.

Los primeros en aparecer en el set fueron Rafael Cardozo y Mario Irivarren. El ‘retador’ aseguró que el brasileño es un mantenido por ‘Cachaza’, mientras que el ‘guerrero’ le pidió que dejara de ser la cábala de los futbolistas.

Segundos después, el capitán de ‘Los retadores’ le recordó el viaje que habría hecho con la ‘vengadora’, en alusión a Tilsa Lozano. Sin imaginarse que el garoto iba a decir algo peor en torno a Ivana Yturbe.

“¡Se acabó el respeto ahora!”, advirtió Cardozo antes de seguir con su devolución. “Para ti Mario, deja de fingir que ya la olvidaste, deja de engañarte que ya la superaste. Tú siempre la buscas, tú siempre la llama, pero debes entender que ella ya no te llama”, dijo ante la sorpresa de los conductores de ‘Esto es Guerra’.

Mario Irivarren le seguiría llamando a Ivana Yturbe

Mario Irivarren revela sus sentimientos por Ivana Yturbe

Horas más temprano, Mario Irivarren fue invitado al programa ‘En boca de todos’, donde una vez más le preguntaron sobre su exnovia Ivana Yturbe, quien en la actualidad mantiene un romance con Jefferson Farfán.

Mientras participaba del segmento que Brunella Horna, Sheyla Rojas aprovechó la oportunidad para consultarle sobre sus sentimientos hacia la popular ‘Princesa inca’.

“¿Sigues enamorado de Ivana Yturbe?”, consultó la conductora de ‘Estás en todas’, a lo que el ‘retador’ respondió de manera negativa.

“Obviamente ya no. Siempre queda el cariño, buenos recuerdos. En mi caso no queda una amistad, no por ahora, más adelante se dé, pero queda lo positivo. Uno siempre intenta guardar los mejores recuerdos y descartar los malos momentos que hay en toda relación”, declaró el participante de ‘Esto es Guerra’.

Brunella Horna también se animó a preguntarle a Mario Irivarren lo que sintió cuando vio a Ivana en el set de ‘Esto es Guerra’. El chico reality admitió que el ingreso de su ex a su centro de trabajo lo sorprendió mucho, pero destacó el motivo que tuvo Yturbe para ingresar al reality de América Televisión.