Sheyla Rojas responde tras acertada predicción de Reinaldo Dos Santos

Sheyla Rojas se encuentra en boca de todos tras hacer de conocimiento público el fin de su relación con Pedro Moral, con quien se casaría este año. La modelo dio cara a la prensa rosa y respondió luego de la acertada predicción de Reinaldo Dos Santos.

Sheyla Rojas estuvo en el programa 'En Boca de Todos', donde fue entrevistada por su ex Patricio Parodi. A su salida del set fue interceptada por las cámaras de espectáculos para referir el vaticinio del 'Profeta de América'.

"Obviamente lo han relacionado, pero yo ya no tengo nada que decir. Lo que él pueda decir y lo que otras personas puedan decir, no me interesan, porque las decisiones que tomo las tomo por lo que yo siento y pienso", expresó Sheyla Rojas a las cámaras de América TV, tras ser preguntada por la predicción de Reinaldo Dos Santos.

Minutos antes, su ex Patricio Parodi insistió en el tema para que la modelo pueda explicar los motivos que le orillaron a tomar la drástica determinación, pese que había anunciado su matrimonio para el próximo mayo.

"Es un tema que la verdad no lo quiero tocar, no lo voy a tocar. Tú también pato, lo poco que me conoces o lo mucho que me conoces, sabes que soy muy reservada con mis temas; y sobre todo con estas cosas que son tan delicadas. No es un momento tan bonito para mí ni para Pedro. Lo que si voy a decir es que soy una mujer fuerte y que nadie me va a quitar la sonrisa", expresó.

Sheyla Rojas ha mantenido en total hermetismo las razones por las cuales puso fin a su romance con Pedro Moral.

Luego de anunciarse el fin de su romance, el vidente Reinaldo Dos Santos apareció en su cuenta oficial de Twitter para enviarle claro mensaje a Sheyla Rojas. Él le recordó la predicción que dio el año pasado, en la que manifestaba que no se iban a casar, y que Pedro Moral no era el hombre con quien iba a compartir su vida.

Sheyla Rojas se pronuncia tras polémica predicción de Reinaldo Dos Santos

Así reaccionó Sheyla Rojas la primera vez que Reinaldo Dos Santos vaticinó que no se casaría con Pedro Moral

El mensaje que escribió Reinaldo Dos Santos en Twitter fue porque la modelo peruana se rehusó a dar por acertada el vaticinio que hizo el vidente en el programa "En boca de todos".

Ella se mostró incrédula, y en su momento, le expresó al vidente que ellos ya tenían todo listo para el matrimonio, incluso las invitaciones. Sin embargo, el 'Profeta de América' indicó que la modelo tendría un futuro fuera de Perú.