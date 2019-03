BTS retorna a los escenarios con nuevos disco

Decididos a conquistar el mundo K- pop, la banda BTS anunció el lanzamiento de su nuevo disco. La boy band, que el año pasado lanzó dos álbumes Love yourself: Tear y la compilación Love yourself: Answer ahora regresa con una nueva producción.

Los iconos del k-pop, BTS anunciaron el lanzamiento para el próximo 12 de abril del nuevo disco titulado Map of the soul: Persona con el que presentarán un nuevo concepto musical. Cabe mencionar que Love yourself: Tear fue el primer álbum en coreano en llegar al número 1 en el Billboard 200 de Estados Unidos por lo que se espera que esta nueva producción pueda superar esa cifra.

BTS, que fue una de las grandes sensaciones de los Grammy Awards en febrero pasado iniciará la pre-venta de su disco este miércoles 13. Hasta el momento se desconocen más detalles de Map of the Soul: Persona, sin embargo, la banda ya tiene programada una gira mundial que iniciará en mayo.

La banda visitará ciudades como Seúl en Corea del Sur; Los Ángeles, California; Ontario, Canadá; Londres, Inglaterra; París, Francia; Tokio, Japón; entre otras, ya que según precisa la página oficial de la banda, todavía faltan más fechas por confirmar. Entre otras de las sorprendas que encierra este retorno de la banda están los nuevos looks de los cantantes.