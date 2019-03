Sale a la luz conversación entre la 'Chama' y esposa de Cueva tras revelación en EVDLV

¡El misterio se acabó! Tilsa Lozano publicó en exclusiva la conversación que mantuvo Alexandra Méndez con la esposa de Christian Cueva, Pamela López Solórzano, cuando el futbolista le escribía de manera insistente.

La ex 'vengadora' reveló que ella tuvo una conversación por WhatsApp con la popular 'Chama' sobre sus revelaciones en 'El valor de la verdad' y es especial por lo que contó sobre el futbolista del Santos de Brasil.

Además aprovechó de mostrar la conversación que le compartió la modelo venezolana para dejar en claro que no mintió cuando dijo que había hablado con Pamela.

En el pantallazo que mostró de una conversación de Instagram se puede leer que que la 'Chama' le escribe: "Hola Pamela, quisiera hablar algo contigo", a lo que la esposa del seleccionado le responde: "Hola, sí qué pasó". Sin embargo, la Chama no le volvió a escribir.

Según lo señalado pro Tilsa, la exchica dorada lo único que quiso hacer con ese mensaje fue advertir a Christian y presionarlo para que le deje de escribir. También aprovechó de contar que será la misma venezolana quien saldrá a mostrar todo lo que alguna vez conversó con el futbolista.

La esposa del seleccionado dejó un mensaje el último fin de semana en el que pidió que no la criticaran, ni la juzgaran. "Yo les pido con el corazón que no me juzguen sin conocerme [...] Lo que haya sucedido o no con otras personas es responsabilidad de los mismo quienes deberán asumir y actuar con sabiduría yo estoy fuera de esto y se los digo porque es innegable no leer ciertos comentarios tan agresivos, prejuiciosos de algunas personas que no tienen idea de los que yo soy y de lo tanto que cuido a mis hijos. Dios es sabio y justo y él se encargará de poner cada pieza en su lugar en el momento preciso. Gracias por entender", fue la publicación que hizo Pamela en su cuenta oficial de Instagram.

Esto fue lo que dijo Tilsa Lozano sobre Alexandra Méndez