Justin Bieber pone en riesgo su salud para salvar su matrimonio [VIDEO]

El cantante canadiense Justin Bieber ha preocupado a sus fanáticos en la red social Instagram por una reciente publicación que realizó en la que habla sobre su estado de salud y la crisis emocional que está atravesando. Pese a que se manejó varias teorías de que estaría en medio de un proceso de divorcio con la modelo Hailey Baldwin, todo ha dado un giro inesperado con una reciente publicación que hizo el artista en la plataforma.

En la red social Instagram, el cantante Justin Bieber publicó una serie de historias en la plataforma donde podemos verlo dentro de una habitación junto a su esposa Hailey Baldwin. Ella se encontraba sentada en uno de los rincones del ambiente junto a una laptop mientras escuchaban la canción 'As you find me', de Hillsong UNITED. Este es un tema dedicado a la comunidad cristiana, el cual se habría convertido en la preferida de la pareja.

Él le saca unas risas a la modelo Hailey Baldwin mientras le hace cosquillas en sus pies. La modelo no duda en responderle cariñosa. La escena quedó registrada en la red social Instagram. La estrella de la música, y expareja de Selena Gomez, habría abandonado el centro de rehabilitación donde se estaba tratando su crisis de depresión para poder salvar su matrimonio.

Justin Bieber autorizó su retiro del tratamiento para poder ir al lado de su esposa. Recordemos que él fue quien pidió su ingreso a la institución para recuperarse de la depresión que estaba viviendo, la cual coincidió con la crisis emocional de su expareja Selena Gomez.