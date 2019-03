Rodrigo González y su ácido comentario tras fin del romance de Sheyla Rojas y Pedro Moral

Sheyla Rojas remeció el mundo del espectáculo al compartir un comunicado en Facebook donde anuncia el fin de su relación con Pedro Moral, con quien tenía planes de matrimonio para el mes de mayo de este año tras más de un año de romance.

"Por medio de este mensaje queremos hacer de conocimiento público que hemos decidido terminar nuestra relación amorosa por mutuo acuerdo. Ya no somos pareja, pero aún nos tenemos mucho aprecio y estima. Nos encantaría mantener este tema en estricto privado, pero sabemos que esto no es posible", se lee en el primer párrafo la conductora de televisión.

Mientras que en otras líneas la ex integrante de 'Esto es guerra' pide que tras este fin de su relación con Pedro Moral, los medios de comunicación mantenga discresión con respecto el tema. Además dijo que tanto ella como su ex pareja no hablarán más de esta situación difícil que ambos están afrontando.

"Nos encantaría mantener este tema en estricto privado, pero sabemos que esto no es posible. Es por ello, por consideración a nuestras familias y por el cariño que aún existe, que escribimos este comunicado para evitar rumores malintencionados. Agradecemos mucho su interés y esperamos que respeten nuestra decisión de no hablar más sobre este tema. Este proceso es difícil para ambos y queremos transmitirlo pidiendo respeto y discreción.

El comunicado sorprendió a los conductores del programa 'Válgame Dios', quienes no se limitaron en opinar sobre Sheyla y Pedro Moral, sobre todo por cómo la ex integrante de 'Esto es guerra' disfrutó del concierto de Luis Miguel pese al fin de su romance con Pedro Moral.

"He escuchado todos los rumores sobre Pedro Moral, desde que le molestó que se juntara con Patricio para hacer unas emisiones de progrmmas, desde que pasó lo de Antonio Pavón, hasta que Sheyla se enteró que Pedro era misio. De todo he escuchado".

Las opiniones también fueron más fuertes cuando Rodrigo González y Gigi Mitre vieron el video donde Sheyla Rojas se luce contenta y disfrutando del concierto de Luis Miguel, realizado ayer 10 de marzo en el Jockey Club.

Cómo a la gente les encanta fingir algo que no es. Independientemente, sea el motivo por lo que sea, está subiendo en tus historias y cantando y haciéndote la feliz y tu boda se acaba de cancelar. Somos seres humanos, es válido sentir pena, dolor, un día sin usar el bendito celular, no importa , hay momentos y momentos", mencionó la conductora de 'Válgame Dios'.

A esta opinión el popular 'Peluchín' dio un ácido comentario contra la conductora del programa 'Estas en todas' de América Televisión.

"Sheyla Rojas siempre quiere aparentar algo que no es. Siempre quiere dar a ver al público algo que no es. A nadie le alegra que una relación se acabe, que un matrimonio no se de. Pero también creo que la vida le da a cada quien lo que tiene que darle. Y creo que Sheyla es un claro ejemplo de esto.

Sheyla Rojas y Pedro Moral terminaron: Rodrigo González y Gige Mitre opinan del fin de la relación

Sheyla Rojas publica comunicado en Facebook