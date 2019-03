Bon Jovi regresa a Lima después de nueve años

Para beneplácito de sus fans, Bon Jovi regresa a Lima. El cantante llegará como parte de su gira This House Is Not For Sale, la misma que toma título del decimocuarto álbum de estudio de la banda.

A través de la web de Teleticket se dio a conocer que el concierto está previsto para el 2 de octubre en el estadio Nacional en el que tocará junto a Goo Goo Dolls.

La agrupación estadounidense regresará a Latinoamérica como parte del cartel de Rock in Río. Se espera que también se presente en Chile y Argentina.

Aunque la página oficial de la banda no ha hecho ningún anuncio oficial, se sabe que los detalles los darán a conocer en los próximos días.

Como se recuerda, Bon Jovi estuvo en Lima hace 9 años. Su concierto, que fue considerado uno de los más importantes del año, se dio en 2010 cuando se presentó en el estado San Marcos donde tocó éxitos como ‘Always’, ‘It’s my life’, ‘You give love a bad name’ y más.❖