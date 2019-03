Beto Ortiz revela la pregunta 21 que la 'Chama' no respondió en EVDLV [VIDEO]

La última edición de 'El valor de la verdad' tuvo como invitada a Alexandra Méndez, que ha generado polémica con sus revelaciones. Sin embargo, la popular 'Chama' decidió retirarse después de responder la pregunta 20. Por lo que solo se llevó S/25 mil.

Los usuarios de redes sociales no pudieron con la curiosidad y con el objetivo de conocer cuál era la pregunta 21 que la modelo venezolana decidió no responder, le escribieron a Beto Ortiz para que al menos les diga de qué se trataba.

Lo sorprendente es que el conductor de televisión se animó a revelar la dichosa interrogante. "Betito antes que te olvides, cuál es la pregunta 21 de la 'Chama'. No nos dejes con la curiosidad", escribió una seguidora del periodista en Twitter. A lo que él respondió: "No me acuerdo bien, pero creo que era algo sobre un tal Angostini".

Esto sin duda, dejó con más dudas a los seguidores de Beto, pues la última pregunta se pudo tratar tanto de Fabio como de Bruno, o mejor conocidos como los hermanos Agostini.

Como se sabe durante el programa la 'Chama' respondió una pregunta relacionada a Fabio. "¿Te comentó Fabio Agostini que Mayra Goñi le fue infiel?", señaló Beto, a lo que ella respondió que sí. Además contó que en su momento, ella se tuvo que distanciar de su amigo porque a la cantante no le gustaba la relación que ambos mantenían.

Con respecto a la infidelidad, Alexandra aseguró que había escuchado el rumor, pero prefirió no decírselo en un primer momento, luego cuando él la llamó, ella le confirmó que también le habían contado sobre el error que habría cometido Mayra.

Esta fue la pregunta que Alexandra Méndez respondió sobre Fabio Agostini

