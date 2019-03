Nuevo novio de Selena Gomez es el ex de Jennifer Aniston [VIDEOS]

y Justin Bieber han estado en todas las noticias del espectáculo debido a los rumores de un posible acercamiento entre ambos, la cual habría provocado la discusión del cantante canadiense con su esposa Hailey Baldwin. Sin embargo, una reciente publicación en un medio de comunicación daría un giro rotundo en estos rumores, pues un nuevo personaje sería vinculado con la estrella de "Spring Breakers".

El tabloide NW señaló que Justin Theroux, ex pareja de la actriz a Jennifer Anniston, había sido "dulce" con Selena Gomez durante bastante tiempo. Sin embargo nunca actuó porque estaba vinculado con Aniston, que era como una figura materna para la cantante estante estadounidense y ex chica Disney. Pero una vez que finalizó su matrimonio, según señala el periódico, Theroux comenzó a "coquetear" con la ex pareja de Justin Bieber. Llamadas y mensajes de texto eran de manera constante.

De acuerdo a la fueste, Justin Theroux estaría buscando "problemas al tratar de salir" con Selena Gómez. Ninguno de los personajes involucrados se han pronunciado al respecto para aclarar esta noticia. Pero cabe mencionar que Theroux ha etiquetado a Selena Gomez en varias publicaciones de Instagram, por lo que el el tabloide NW considera que pueden ser más que amigos.

Pero no es la primera vez que a Selena Gomez la vinculan con alguna persona famosa, pues desde hace unas semanas ha estado siendo relacionada con el actor Zac Efron debido a que el protagonista de 'High School Musical' decidió seguir a la intérprete de "Taki Taki" en su cuenta de Instagram el 7 de febrero. Un hecho que impactó a millones de seguidores de los dos artistas.

El rumo fue creciendo aún más cuando el 14 de febrero, el Día del amor y la amistad, Zac Efron publicó una imagen de una rosa roja. Mientras que, horas más tarde, la cantante Selena Gomez, quen se encontraba en su estudio grabando el que será su próximo disco, aparecía con la misma rosa roja en las manos. Esto generó que los seguidores de la ex pareja de Justin Bieber intuyeran que el actor de Hollywood le habría regalado la hermosa flor.

