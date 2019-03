Paolo negó relación con Alondra para "tener algo" con Alexandra Méndez [VIDEO]

Diversos famosos futbolistas y chicos realities quisieron tener “algo más” que una amistad con Alexandra Méndez y en esa cuestionada “lista” se encontraría Paolo Guerrero.La modelo venezolana no dudó en revelar detalles sobre su acercamiento al futbolista en ‘El Valor de la Verdad’ cuando aún mantenía una relación con Alondra García Miró. “Te tengo envidia”, indicó Beto Ortiz, conductor del programa tras la polémica confesión.

“¿Pasaste Navidad con Paolo Guerrero?”, fue la séptima pregunta que tuvo que responder ‘La Chama’. Muchos pensaron que solo se trataba de una inocente reunión entre amigos, pero habría resultado una posible infidelidad por parte del jugador peruano hacia su entonces enamorada.

Al confirmar que ambos se vieron en la mencionada fecha festiva, la modelo venezolana reveló que el seleccionado peruano le pidió a Jenko del Río que sea aparentemente “el intermediario” entre ambos.

Según Alexandra Méndez esto sucedió un 24 de diciembre como hace tres años. “Él (Paolo Guerrero) me quería conocer. Le escribió a un amigo porque quería conocerme y yo le decía que no porque él estaba con pareja”, empezó narrando la polémica situación para EVDL de Beto Ortiz.

“Fuimos a su casa. Cuando entramos pensé que había más personas, pero solo estaba él y un amigo y empezamos a hablar. Él es una persona muy atractiva, como tímido, pero me saludó y es simpático”, comentó ‘La Chama’ sobre su primer encuentro con el ‘Depredador’.

La polémica modelo reveló que Paolo Guerrero negó que se encontraba en una relación con Alondra García Miró, pero días después la pareja del momento fueron vistos en un viaje de Cuba.

“Luego quiso comunicarse conmigo, pero yo le dije: ‘Sabes no vuelvas a escribirme porque no quiero tener ningún vínculo contigo, porque él me había dicho que había terminado con Alondra”, declaró.

Alexandra Méndez, ‘La Chama’ aseguró que prefirió alejarse de Paolo Guerrero porque no quería que fuera tomada como “la mujer” que se metió en la relación con Alondra García Miró “para hacerse más conocida”, según revelaciones en 'El Valor de la Verdad'.