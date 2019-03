Bad Bunny es víctima de ataque homofóbico por pintar sus uñas [FOTOS]

El cantante de trap Bad Bunny se ha visto en medio de un incidente ocurrido en la red social Instagram. El intérprete de "Mia" mostró el cambio de look que le hizo a sus manos, dejando ver el nuevo color que lucen sus uñas. Él aprovechó el fin de semana para relajarse en la piscina con sus amigos y familia.

En la última publicación que realizó Bad Bunny en Instagram podemos ver una imagen de sus manos luciendo el nuevo color de esmalte en sus uñas. Él acompañó su post con la siguiente descripción. "Estamos set pa' hoy, Puerto Rico. Hoy por fin nos vemos de nuevo. Por cierto, ¿qué tal mis uñas?"

El artista dela música no imaginó que iba a ser víctima de un cruel ataque por parte de usuarios en la red social, quienes emitieron comentarios homofóbicos contra él y no dudaron en insultarlo por mostrar sus uñas. Algunos de los miembros de la comunidad de Instagram le expresaron en la publicación que "no debería ser llamado hombre" por cuidar sus uñas.

Algunos seguidores de Bad Bunny en Instagram afirmaron que iban a dejar se seguir su cuenta, y hasta denunciarlo, por publicar ese tipo de contenidos. Por otro lado, sus más fieles 'followers' salieron a defenderlo y lo llenaron de elogios por el diseño que presentan sus uñas.

Esta no es la primera vez que el 'rey del trap' se enfrenta a un ataque homofóbico. En el año 2018 denunció a un salón de belleza en España por negarle la atención, ya que quería pintar sus uñas para un concierto.

