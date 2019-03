Blanca Rodríguez se cansó de Tilsa Lozano y envía contundente mensaje en Instagram 

Los comentarios de Tilsa Lozano sobre Juan Manuel Vargas no fueron del agrado de Blanca Rodríguez, quien decidió romper su silencio a través de su cuenta oficial de Instagram, donde la empresaria habría arremetido con fuerza contra la modelo, dejando en claro que nunca fue "la ex" del futbolista.

Como se recuerda, hace unos días la exvengadora Tilsa Lozano sorprendió al referirse al jugador como un 'NN' tras comparar lo que vivió a su lado con la relación junto a Miguelón. Sus palabras habrían generado la ira de Blanca Rodríguez, quien decidió usar su Instagram para responder a la ola de ataques.

"Las mentes ocupadas, las almas limpias y los corazones satisfechos no se meten jamás en la vida de nadie", indicó la empresaria en su cuenta oficial, quien recibió el respaldo de Juan Manuel Vargas con un 'corazón' en la citada red social.

Como era de esperarse, los seguidores de la esposa del jugador no dudaron en reaccionar, dedicando fuertes mensajes en contra de la Vengadora, dejando en claro que debería recibir una carta notarial a raíz de los comentarios que emite sobre Vargas.

Cuando uno de sus seguidores tildó a Tilsa Lozano como la "ex" de Juan Manuel Vargas, la popular 'Agua de Luna' no se quedó de brazos cruzados y respondió con un: "ex, ex qué".

Fuertes declaraciones de Tilsa Lozano

"Fue un amor intenso, cómo voy a comparar a un 'NN' con el amor de mi vida real, el hombre de mi vida, al padre de mis hijos, una persona con la que formé una familia, una persona que me ayudó, que me apoyó, que me ayudó a desarrollarme como mujer, como todo”, dijo la ‘vengadora’ sin temor.

“Lo que viví en esa época fue una cosa tormentosa y horrible. Lo que yo viví con Miguel fue un amor de verdad, de paz, bonito, obviamente que no tiene ni punto de comparación", añadió la conductora de televisión.

Magaly Medina llama "la otra" a Tilsa

Las declaraciones de Tilsa Lozano causaron sorpresa en Magaly Medina, quien no se limitó en opinar en su programa 'Magaly TV, la firme' y mencionara que la ex 'vengadora' nunca fue la pareja oficial del futbolista Juan Manuel 'Loco' Vargas.

"Es cierto que el 'Loco' Vargas dijo que estaba separado de Blanca [Rodríguez], "que está pasando por un momento doloroso, pero no quiero que especulen". Perfecto, pero cuándo el 'Loco' Vargas le sacó [a Tilsa Lozano] al cine, la agarró de la mano y la paseó por las calles de Lima, cuándo fue su novia, la que realmente a Blanca en el corazón de Blanca. Siempre [Tilsa] fue la 'escondidita', o sea: la otra".