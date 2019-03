Alexandra Méndez: Conoce las 21 preguntas que responderá en "El valor de la verdad"

La modelo venezolana Alexandra Méndez confirmó su participación en el programa "El valor de la verdad", conducido por el periodista Beto Ortiz en Latina. La exchica reality tendrá que responder 21 preguntas para llevarse el ansiado premio en efectivo de 50 mil soles. Ella se enfrentará a polémicos temas en los que se ha visto involucrado. Uno de ellos es la popular "fiesta del terror", donde apareció el nombre de Nicola Porcella.

Alexandra Méndez, conocida como 'la chama', responderá preguntas relacionadas a la parrillada que se organizó en las playas de Asia, evento en el que habrían drogado a la modelo argentina Poly Ávila, e intentar abusar sexualmente de la Miss Trujillo Claudia Meza. Ella fue una de las invitadas, y pese a que negó ser la defensa de Nicola Porcella y Faruk Guillén, ella apareció en los programas de televisión para arremeter contra su amiga por "no decir la verdad".

Otro grupo de preguntas que le realizarán en "El valor de la verdad" están relacionados a su cercanía y relación con el chico reality Nicola Porcella. Una de las interrogantes es si ella se encuentra enamorada de él. La modelo venezolana no ha dudado en negar un romance con la expareja de Angie Arizaga. Recordemos que hace unos años ellos fueron ampayados dándose un beso durante un concierto de música electrónica.

Por su paso por el sillón rojo, Alexandra Méndez fue sorprendida con un cuestionario vinculado a conocidas figuras del fútbol nacional. Los nombres de Jefferson Farfán, Paolo Guerrero y Christian Cueva serán tema de conversación en el nuevo episodio de "El valor de la verdad".

'La Chama' en "El valor de la verdad"

Esposa de Cueva toma drástica medida

En el primer avance del programa se puede escuchar que la popular 'Chama' responderá una pregunta relacionada a Christian Cueva, lo que ha generado polémica.

"¿Choteaste a Christian Cueva cuando te afanaba?", se le escucha decir al conductor del programa de Latina, si bien en el adelanto no se sabe si responde si es verdad o no, segundos después, la modelo venezolana señala lo siguiente: "te voy a agradecer por favor, que no me escribas porque tu tienes esposa, o sino le voy a escribir yo a ella. Y él no me creía y yo le escribí a ella".

Tras esta revelación, la esposa del jugador del Santos de Brasil, Pamela López Solórzano, optó por poner en privado su cuenta de Instagram, algo que sorprendió a sus seguidores, pues ella suele compartir fotos de su familia y al lado de Cueva.