Magaly Medina regresa tras suspensión y pide disculpas a directivos de ATV

Magaly Medina regresó a su programa luego de ser suspendida por un día como medida disciplinaria por los directivos de ATV, esto por polémico pleito con Milagros Leiva. La conductora se disculpó en vivo y realizó fuerte promesa a los más altos rangos de su canal.

La popular 'Urraca' pidió las disculpas del caso a su público por no haber salido ayer (7 de marzo) luego de ser suspendida por polémico 'lío' que tuvo con Milagros Leiva, la misma que inicio por tener la exclusiva de Melissa Loza.

"Hola, buenas noches(...)¿Cómo están todos ustedes? Aquí de regreso nuevamente, después de un día obligado de descanso. Pero lo primero que quiero decirles es pedirle disculpas al público que nos sigue noche a noche porque ayer no aparecimos", expresó Magaly Medina en la introducción de su programa.

Antes de su pronunciamiento, Magaly Medina ingresó al set bailando y con una sonrisa de oreja a oreja, ¿fue porque no sucedió lo mismo con Milagros Leiva?

"Creo que es cierto, acá hubo una suspensión disciplinaria. Pero creo que en el fondo los directivos del canal tienen razón, porque ellos me dan su pantalla, me dan su canal para que yo los entretenga(...) y no para lavar los trapos sucios, porque esos siempre se deben lavar en casa", indicó la conductora de 'Magaly, la firme'.

En esa misma línea, la popular 'Urraca' pidió disculpas a los directivos de su canal y lanzó promesa en vivo, ¿lo cumplirá?

"Lamento mucho por ustedes que esto haya pasado y también les pido disculpas a los directivos del canal por haberme excedido con mi lengua viperina. Esperemos que esto no vuelva a pasar, lo digo de corazón. ¡Me hace mucha falta estar fuera de la tele!", acotó Magaly Medina entre risas y divertidos pasos con su peculiar música de fondo.

Horas antes, la producción de 'Magaly, la firme' había anunciado su retorno de la 'Fierita' en el mismo horario de ATV.

