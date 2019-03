Daniela Darcourt no toleró broma por su tardanza a concierto y envía duro mensaje [FOTOS]

A través de su cuenta oficial de Instagram, Daniela Darcourt compartió una fotografía como lo suele hacer. Sin embargo, lo que llamó la atención esta vez fue el mensaje que le dejó a una usuaria luego que intentara jugarle una bromas relacionada a lo sucedido con Salim Vera en el Alternativo Music Festival.

"Yo llegué a mi chamba un poco Darcourt", escribió una usuaria de la red social en mención, sin imaginar que la propia Daniela se tomara el tiempo para responderle.

"Gracias por eso nena... pero no sigas contribuyendo con esa 'broma' que para mi familia y para mí no es nada graciosa", señaló la salsera, quien no dudó en mostrar su molestia al ver que su apellido es usado como sinónimo de tardanza.

Esta broma se volvió viral hace unas semanas, luego que la intérprete de 'Señor Mentira' y el líder de 'Libido' protagonizaran un bochornoso incidente en el escenario. Salim, mientras que Daniela cantaba, tomó el parante del micro que usaría minutos después y comenzó a golpearlo mostrando su incomodidad por la demora que tuvo la salsera.

Esta actitud del rockero fue difundida en redes sociales, y muchos de los cibernautas opinaron al respecto, a tal punto que se ingeniaron para hacer una meme a raíz de lo sucedido.

"Estoy Chihuan, llegaré un poco Darcourt, por favor no te pongas Salim. Porque se me sale la Olenka", es la frase que se compartió tanto en Facebook como en Instagram. Inclusive la propia Daniela la compartió, luego que su gran amiga Paula Arias la etiquetara.